Джошуа Киммих: «У «Баварии» есть все для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов»

Защитник «Баварии» Джошуа Киммих поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси». Встреча пройдет 25 февраля и начнется в 23:00 мск.

— В «Челси» много интересных игроков, хорошая смесь молодости и опыта, — цитирует Киммиха официальный сайт УЕФА. — Они идут четвертыми в АПЛ, но в этом сезоне у них много взлетов и падений. Ожидаю, что будет хорошая атмосфера. Мы хотим сыграть уверенно.

В прошлом сезоне премьер-лига явно доминировала на международной арене. Мы хотим показать, что можем с ней соперничать. На прошлой неделе другие немецкие клубы выступили здорово.

Конечно, выиграть Лигу чемпионов — это заветная мечта. У нас все для этого есть, только надо играть увереннее, чем в прошлом году против «Ливерпуля».