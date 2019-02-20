02:18 | Футбол — Лига чемпионов

Джордан Хендерсон: "Присутствует разочарование, ведь "Ливерпуль" не забил"

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Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон после ничьей с "Баварией"​ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов признался, что команда разочарована отсутствием забитых голов. Тем не менее, по его словам, это не худший результат.

- Понятно, что присутствует разочарование, ведь мы не забили, - цитирует официальный сайт УЕФА Хендерсона. - С другой стороны, мы сохранили ворота на замке и в целом здорово оборонялись, что является позитивным итогом этого матча. И все-таки в первом тайме у нас были моменты на один-два гола. Но это точно не худший результат.

Ливерпуль - Бавария

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000981/match=2026848/index.html?iv=true

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Материалы сюжета: Лига чемпионов. 1/8 финала
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