Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон​ поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против "Барселоны"​. Первый матч завершился победой каталонцев со счетом 3:0.

– В футболе нельзя давать обещания, что вы добьетесь нужного результата, но я могу пообещать, что все 11 игроков, которые выйдут на поле в красной форме, отдадут все силы и приложат все усилия, чтобы достичь того максимума, на который мы сегодня можем рассчитывать, – приводит слова Хендерсона официальный сайт УЕФА.

У нас умные фаны, они понимают масштаб задачи, которую мы попробуем решить. Мы играем не просто за престиж, этого мало для "Ливерпуля". Мы играем, чтобы победить и выйти в финал. ​Первый матч – уже история. Мы не можем его изменить. Но мы можем изменить ход противостояния.

Встреча "Ливерпуль" – "Барселона" пройдет сегодня, 7 мая. Начало – в 22.00 по московскому времени.