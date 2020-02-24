Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился мнением о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико».

— У нас были неприятности, проблемы с травмами, но мы правильно на все реагировали, — приводит официальный сайт «Ливерпуля» слова Хендерсона. — Думаю, причина проста — мы рассматриваем каждую неудачу как проблему, у которой есть решение. Мы всегда ищем эти решения в сложных ситуациях. Поражение от «Атлетико» в Мадриде было разочаровывающим, но это же только половина пути. Как сказал наш тренер, нам нужно сохранять спокойствие в перерыве и понять, как мы можем изменить ситуацию во втором тайме. Почему бы нам не поступить именно так? У нас есть три недели для того, чтобы подготовиться к камбэку. Тем более, матч будет на «Энфилде».

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Атлетико» состоится 11 марта, начало — в 23.00 по московскому времени.