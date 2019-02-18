Джордан Хендерсон: "Могу ли я сыграть защитника? Я всегда готов играть, где бы ни попросили"

Полузащитник и капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов против "Баварии", сообщает в своем Твиттере репортер пресс-службы английского клуба Джеймс Пирс.
– Думаю, опыт прошлого сезона нам поможет. Мы провели много топ-матчей в Лиге чемпионов. Завтра нас ждет самый важный матч сезона. Так мы к этому относимся. Я думаю, команде по силам бороться и в Лиге чемпионов, и в АПЛ.
Могу ли я сыграть центрального защитника? Я всегда готов играть и выкладываться на 100% там, где это нужно команде, где бы меня ни попросили сыграть, – приводит слова Хендерсона Пирс в своем Твиттере.
"Ливерпуль" – "Бавария": Лига чемпионов, онлайн-трансляция, 19 февраля, начало – в 23.00 (мск).
"For us, tomorrow night is the biggest game of the season. That's how we approach it. I feel as though the squad is strong enough to challenge in both."– James Pearce (@JamesPearceEcho) 18 февраля 2019 г.