Джордан Хендерсон: «Ливерпулю» не хватало завершения»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон после поражения от «Наполи» в 1-м туре Лиги чемпионов (0:1) отметил, что команде не хватило завершения. Также он добавил, что команде нужно провести работу над ошибками.

– На мой взгляд, мы показали хороший футбол в первом тайме, – цитирует пресс-служба УЕФА Хендерсона. – Нам лишь не хватало завершения. Против таких команд, как «Наполи», надо уметь обороняться всем коллективом, что мы, на мой взгляд, и делали. В эпизодах с голами мы, конечно, допустили ошибки, над чем надо работать. Примем всю ответственность и будем двигаться дальше.

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