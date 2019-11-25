Джонатан Та: «Холодно? Будем больше двигаться»

Защитник «Байера» Джонатан Та на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с «Локомотивом» поделился мнением о российском морозе. В день игры в Москве ожидаются минусовые температуры

— Понятно, что в Германии сейчас другие погодные условия, — сказал Та. — Ну что ж, значит, будем больше двигаться, чтобы не замерзнуть (улыбается). Наше дело — играть, а не отвлекаться на моменты, которые мы не можем изменить". (Константин Алексеев)

Матч «Локомотив» — «Байер» состоится 26 ноября, начало — в 20.55 по московскому времени.

«СЭ» проведет трансляцию игры «Локомотив» — «Байер»