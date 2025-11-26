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26 ноября 2025, 04:23

Стоунс: «Нужно использовать полученный опыт в матче с «Байером», чтобы усвоить урок и исправить ошибки»

Евгений Козинов
Корреспондент
Джон Стоунс (справа).
Фото Reuters

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс прокомментировал поражение от «Байера» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Конечно, это был сложный матч. Особенно для меня, ведь я впервые был капитаном команды в домашнем матче Лиги чемпионов. Нужно использовать полученный опыт, чтобы усвоить урок и исправить ошибки. Не хочется искать оправданий, хотя было бы просто сказать, что мы проиграли из-за такого большого количества перестановок в составе. В этом сезоне каждый играет свою роль. Мы побеждаем и проигрываем как команда. Нам сопутствовал успех, мы были хороши. И поэтому сегодня мы так огорчены», — цитирует официальный сайт УЕФА Стоунса.

«Байер» набрал 8 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» опустился на 6-ю строчку — 10 очков.

Нападающий &laquo;Байера&raquo; Патрик Шик празднует свой гол в&nbsp;ворота &laquo;Манчестер Сити&raquo; в&nbsp;Лиге чемпионов 25&nbsp;ноября.Гвардиоле испортили 100-й матч с «Ман Сити» в ЛЧ, сейвы Хайкина не остановили «Ювентус», Обамеянг обеспечил крутой камбэк «Марселя»
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Джон Стоунс
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
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