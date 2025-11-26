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26 ноября 2025, 05:16

Стоунс: «Матч с «Реалом» будет отличной площадкой, чтобы доказать ошибочность поражения от «Байера»

Евгений Козинов
Корреспондент
Джон Стоунс.
Фото Reuters

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс после поражения от «Байера» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов отметил, что через две недели у команды будет возможность реабилитироваться.

«В следующем туре сыграем с «Реалом», и это будет отличная площадка, чтобы доказать ошибочность сегодняшнего поражения. Будет непросто, но мы все любим вызовы. Все мы переживали неудачи и как личности, и как команда. И все дело в том, какой ответ ты подготовишь. Будем надеяться, наш ответ будет достойным», — цитирует официальный сайт УЕФА Стоунса.

«Манчестер Сити» идет на 6-й строчке в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов.

Матч «Реал» — «Манчестер Сити» состоится в среду, 10 декабря, в Испании. Начало игры — 23:00 по московскому времени.

Нападающий &laquo;Байера&raquo; Патрик Шик празднует свой гол в&nbsp;ворота &laquo;Манчестер Сити&raquo; в&nbsp;Лиге чемпионов 25&nbsp;ноября.Гвардиоле испортили 100-й матч с «Ман Сити» в ЛЧ, сейвы Хайкина не остановили «Ювентус», Обамеянг обеспечил крутой камбэк «Марселя»
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Джон Стоунс
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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