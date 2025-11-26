Стоунс: «Матч с «Реалом» будет отличной площадкой, чтобы доказать ошибочность поражения от «Байера»

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс после поражения от «Байера» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов отметил, что через две недели у команды будет возможность реабилитироваться.

«В следующем туре сыграем с «Реалом», и это будет отличная площадка, чтобы доказать ошибочность сегодняшнего поражения. Будет непросто, но мы все любим вызовы. Все мы переживали неудачи и как личности, и как команда. И все дело в том, какой ответ ты подготовишь. Будем надеяться, наш ответ будет достойным», — цитирует официальный сайт УЕФА Стоунса.

«Манчестер Сити» идет на 6-й строчке в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов.

Матч «Реал» — «Манчестер Сити» состоится в среду, 10 декабря, в Испании. Начало игры — 23:00 по московскому времени.