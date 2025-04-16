Макгинн: «Каждый болельщик «Астон Виллы» уйдет со стадиона с высоко поднятой головой»

Капитан «Астон Виллы» Джон Макгинн прокомментировал победу над «ПСЖ» (3:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. По сумме двух встреч в полуфинал вышла парижская команда, выиграв первый матч (3:1).

«Я горжусь своими товарищами по команде и командой — мы прошли долгий путь. Мы были очень близки, но нам немного не хватило. У нас были шансы перевести игру в дополнительное время, но мы должны гордиться этим камбэком против одной из лучших команд мира.

В перерыве Эмери сказал нам: «Я горжусь нашей игрой — продолжайте, никогда не знаешь, что произойдет». Мы ни на секунду не сдавались. Порой мы действовали хаотично, но отдали все силы, и каждый болельщик «Астон Виллы» уйдет со стадиона с высоко поднятой головой. Мы хотим большего. Мы хотим вернуться сюда в следующем сезоне и сделаем все возможное, чтобы это случилось», — цитирует пресс-слуэба УЕФА Макгини.

В полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с победителем пары «Реал» — «Арсенал» (первый матч выиграла английская команда — 3:0).