Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес прокомментировал поражение от «Атлетико» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, а также поделился ожиданиями от ответной встречи.

— Мы отыгрывали отставания и побольше, к тому же, второй матч на «Энфилде», — цитирует Goal.com Гомеса. — Вообще, думаю, что из этого поражения можно почерпнуть и позитив. Конечно, мы не собираемся делать поражения нашей привычкой, но надо отметить, что мы доминировали большую часть матча. «Атлетико» усложнил нам задачу, использовал свои сильные стороны и атмосферу домашнего стадиона. Мы сделаем на «Энфилде» то же самое.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Атлетико» состоится 11 марта, начало — в 23.00 по московскому времени.