Джикия прокомментировал поражение «Спартака» от «Бенфики»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал поражение команды в матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов от «Бенфики» (0:2).

— Как оценишь игру? «Бенфика» действительно настолько сильнее?

— Оцениваю игру как неудачную, так как мы проиграли и не смогли пройти дальше, — сказал Джикия «СЭ». — Что касается «Бенфики», то это хорошая крепкая команда, которая стабильно играет в еврокубках и у себя в чемпионате, с хорошими опытными футболистами. На сегодняшний день они сильнее нас, результат говорит сам за себя.

По сумме двух встреч московский клуб уступил португальцам со счетом 0:4 и выбыл из самого престижного европейского клубного турнира.

«Спартак» сыграет на групповом этапе Лиги Европы.

Полностью интервью с Георгием Джикией можно прочитать здесь