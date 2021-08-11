Джикия прокомментировал поражение «Спартака» от «Бенфики»
11:00
Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал поражение команды в матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов от «Бенфики» (0:2).
— Как оценишь игру? «Бенфика» действительно настолько сильнее?
— Оцениваю игру как неудачную, так как мы проиграли и не смогли пройти дальше, — сказал Джикия «СЭ». — Что касается «Бенфики», то это хорошая крепкая команда, которая стабильно играет в еврокубках и у себя в чемпионате, с хорошими опытными футболистами. На сегодняшний день они сильнее нас, результат говорит сам за себя.
По сумме двух встреч московский клуб уступил португальцам со счетом 0:4 и выбыл из самого престижного европейского клубного турнира.
«Спартак» сыграет на групповом этапе Лиги Европы.
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