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6 октября, 00:20

Джеймс признан лучшим игроком матча «Челси» — «Милан»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Челси» Рис Джеймс признан лучшим игроком матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Милана» (3:0). 22-летний англичанин отыграл всю встречу и отметился голом и голевой передачей.

«Сегодня он одинаково хорошо отработал в обороне и нападении, сдерживая опасного Рафаэла Леау и забив гол», — отметил технический наблюдатель УЕФА.

После трех туров «Челси» занимает 2-е место в группе Е, набрав 4 очка. «Милан» с 4 очками располагается на 3-й строчке, уступая синим по дополнительным показателям.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035682--chelsea-vs-milan/
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Лига чемпионов УЕФА
ФК Челси
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