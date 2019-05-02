Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер после поражения от "Барселоны"​ в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (0:3) отметил, что главное сейчас - результат. По его словам, в ответной встрече сыграть без пропущенных мяч будет сложно.

- На этой стадии турнира важен только результат, - цитирует пресс-служба УЕФА Милнера. - Да, мы создавали моменты и должны были реализовывать хотя бы пару из них, но не вышло. Хотя мы можем гордиться тем, как сегодня сыграли. Проводя первый матч в гостях, очень важно забить. Учитывая состав "Барселоны", сыграть на ноль на "Энфилде" нам будет непросто.

От Месси всегда ждешь чего-то подобного. Обидный результат, но нужно сосредоточиться на положительных моментах. Посмотрим, что будет на "Энфилде". Выложимся без остатка, это я могу обещать. На нашем стадионе уже случались особенные матчи.

Теперь нам надо сделать чудо. Очень важно в ответном матче не бросаться вперед всей командой со стартовым свистком, потому что тогда миссия точно станет невыполнимой. Но сегодня все видели, что у нас есть бойцовский характер и храброе сердце.