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Джеймс Милнер: «Окслейд-Чемберлен — это отличная опция в полузащите»

03:51
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Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер после победы над «Генком» в 3-м туре Лиги чемпионов (4:1) высказался об однокулбнике Алексе Окслейд-Чемберлене. Хавбек впервые в этом сезоне сыграл в еврокубке и забил 2 гола.

— Есть вещи, которые вы не видите, — цитирует пресс-служба УЕФА Милнера. — Это долгие часы занятий с физиотерапевтом, в комнате для восстановления, на тренировочном поле. Его голы уже назревали, у него были моменты и на «Олд Траффорд». Со своей техникой он умело проскакивает в такие коридоры. Алекс — это отличная опция в полузащите, где у нас очень высокая конкуренция.

Генк — Ливерпуль

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Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027056/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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