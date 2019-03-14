Джеймс Милнер: "Ливерпуль" не показал свой лучший футбол в матче с "Баварией"

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер после победы над "Баварией"​ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1) отметил, что команда не показала свой лучший футбол. Также он признался, что ждет больше голов от защитника Виргила ван Дейка.

- Хороший результат, - цитирует официальный сайт УЕФА Милнера. - Мы не показали свой лучший футбол, но здесь было главным хорошо защищаться. Этот парень снова забил гол. Честно говоря, ван Дейк должен забивать даже больше, учитывая его рост! Это хорошо для английского футбола. Мы не знаем, кого получим в следующем раунде, но у нас еще остались хорошие чувства с прошлого года. Так что, надеюсь, мы сможем продолжить наш путь.