Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер считает, что история клуба в еврокубках дает надежду команде на выход в финал. В первой встрече 1/2 финала Лиги чемпионов уступил "Барселоне" (0:3).

– Очевидно, что это возможно, – цитирует The Guardian Милнера. - Если это возможно где-то, то это возможно на "Энфилде". На этом стадионе были особые еврокубковые игры и большие камбеки. Это будет очень сложно, мы знаем. Сейчас нужно быстро прийти в норму. Надеюсь, мы сможем получить хороший результат в выходные, что добавит позитива перед ответным матчем с "Барселоной".