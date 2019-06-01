Джейми Каррагер: "Сейчас у "Ливерпуля" лучшая команда за последние 30 лет"

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер ​считает, что главный тренер "красных" станет лучшим тренером в истории клуба за последние 30 лет в случае победы над "Тоттенхэмом" в финале Лиги чемпионов.

– Когда "Ливерпуль" думает о будущем, то он хочет иметь что-то веское, что есть у него уже сейчас, – цитирует пресс-служба УЕФА Каррагера. – Поэтому финал Лиги чемпионов так важен. Сейчас у "Ливерпуля" лучшая команда за последние 30 лет, и если Клоппу удастся выиграть кубок чемпионов, то он станет лучшим тренером в истории клуба за 30 лет. Нам надо заиметь что-то очень большое, что стало бы наградой за все труды, стало бы наградой болельщикам.

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)

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