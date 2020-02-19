Джейми Каррагер: «Ливерпулю» не хватило креатива в центре поля, это давняя проблема команды"

Легендарный защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал поражение мерсисайдцев от мадридского «Атлетико» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

— Это был разочаровывающий вечер для «Ливерпуля», — приводит Goal.com слова Каррагера. — Все знали, как собирается играть «Атлетико», Юрген Клопп знал это. Конечно, никому не хочется пропускать первым, особенно так быстро, на 4-й минуте. Иногда так бывает — сопернику ненадолго улыбается удача и он выходит вперед на старте встречи. «Ливерпуль» не очень расстроился из-за пропущенного мяча, но не смог ничего создать. Команде не хватает креатива в центре поля, и это давняя проблема команды. Впрочем, стоит отметить «Атлетико», который отлично отзащищался. Важно, что «Ливерпуль» не потерял в дисциплине, никто не получил красную. К тому же, итоговый счет — лишь 1:0 в пользу мадридцев. Это хороший расклад для мерсисайдцев перед ответной игрой на «Энфилде». Вот если бы «Атлетико» выиграл 2:0, то можно было бы говорить, что «Ливерпуль» практически точно вылетел.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Атлетико» состоится 11 марта, начало — в 23.00 по московскому времени.