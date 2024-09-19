Бино-Гиттенс: «От меня требовалось создать для команды побольше моментов, что я и делал»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Джейми Бино-Гиттенс прокомментировал победу над «Брюгге» (3:0) в матче 1-го тура основного турнира Лиги чемпионов. 20-летний англичанин был признан лучшим игроком встречи.

«Заслужить этот приз очень приятно, и очень важно было так стартовать. От меня требовалось создать для команды побольше моментов, что я и делал. После первого гола у нас появился простор для созидания», — цитирует пресс-служба УЕФА Бино-Гиттенса.

Во втором туре «Брюгге» на выезде сыграет со «Штурмом» 2 октября, а «Боруссия» встретится с «Янг Бойз» 1 октября.