Джейдон Санчо: "У меня просто нет слов, "Тоттенхэм" заслужил победу"

Нападающий "Боруссии" Джейдон Санчо после поражения от "Тоттенхэма"​ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:3) признал, что соперник заслужил победу. Также он рассчитывает отыграться в ответной встрече.

- У меня просто нет слов, они заслужили победу, - цитирует официальный сайт УЕФА Санчо. - Мы потеряли концентрацию. Сон хороший игрок, но, надеюсь, мы справимся с ним лучше во втором матче. Еще не все решено, и мы собираемся выйти на ответную встречу с верой, что можем забить.