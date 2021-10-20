«Очень трудно принять такой результат». Марш разочарован поражением «Лейпцига» от «ПСЖ»
07:12
Главный тренер «Лейпцига» Джесси Марш после поражения от «ПСЖ» (2:3) в Лиге чемпионов признался, что его команда ошибалась, чего нельзя делать на таком уровне.
«Сыграли хорошо, создали много опасных моментов. Очень трудно принять такой результат. При счете 2:1 все было в наших руках, «ПСЖ» действовал беззубо. Но в этом турнире ошибок не прощают. Будем двигаться вперед шаг за шагом. Нельзя так ошибаться, если мы хотим выжить в Лиге чемпионов., — цитирует пресс-служба УЕФА Марша.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032640--paris-vs-leipzig/
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