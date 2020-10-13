Джеррард — самый переоцененный игрок всех времен. Месси и Роналду — в десятке
10:36
Портал Ace Football назвал бывшего полузащитника «Ливерпуля» Стивена Джеррарда самым переоцененным игроком в истории футбола.
По результатам опроса, проведенного среди 6 тысяч болельщиков, капитан мерсисайдцев набрал 23,5% голосов. В тройке также Поль Погба (22%) и Кильян Мбаппе (19%).
Далее десятка расположилась следующим образом:
Диего Марадона (18%), Райан Гиггз (16%), Мохамед Салах (15,5%), Дэвид Бекхэм (15%), Криштиану Роналду (14%), Лионель Месси (13%).
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