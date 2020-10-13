Портал Ace Football назвал бывшего полузащитника «Ливерпуля» Стивена Джеррарда самым переоцененным игроком в истории футбола.

По результатам опроса, проведенного среди 6 тысяч болельщиков, капитан мерсисайдцев набрал 23,5% голосов. В тройке также Поль Погба (22%) и Кильян Мбаппе (19%).

Далее десятка расположилась следующим образом:

Диего Марадона (18%), Райан Гиггз (16%), Мохамед Салах (15,5%), Дэвид Бекхэм (15%), Криштиану Роналду (14%), Лионель Месси (13%).