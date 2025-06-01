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1 июня 2025, 07:45

Джеррард: «Энрике заслуживает упоминания в одном ряду с Анчелотти, Моуринью и Гвардиолой»

Руслан Минаев

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард поделился мнением о главном тренере «ПСЖ» Луисе Энрике.

Парижане разгромили «Интер» (5:0) в финале Лиги чемпионов и впервые в истории стали победителем турнира.

«Заслуживает ли Энрике упоминания в одном ряду с Анчелотти, Моуринью и Гвардиолой? Ответ — да. Созданная им и сплоченная за последние пару лет команда способна побеждать по-разному. В этой талантливой команде играют особенные футболисты, а тренирует их особенный человек», — сказал Джеррард в эфире TNT Sport.

Для главного тренера парижан Луиса Энрике это победа стала 12-й в финалах клубных турниров. Испанец выиграл все финалы на клубном уровне, в которых участвовал в качестве тренера.

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Стивен Джеррард
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике (тренер)
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