Джеррард: «Энрике заслуживает упоминания в одном ряду с Анчелотти, Моуринью и Гвардиолой»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард поделился мнением о главном тренере «ПСЖ» Луисе Энрике.

Парижане разгромили «Интер» (5:0) в финале Лиги чемпионов и впервые в истории стали победителем турнира.

«Заслуживает ли Энрике упоминания в одном ряду с Анчелотти, Моуринью и Гвардиолой? Ответ — да. Созданная им и сплоченная за последние пару лет команда способна побеждать по-разному. В этой талантливой команде играют особенные футболисты, а тренирует их особенный человек», — сказал Джеррард в эфире TNT Sport.

Для главного тренера парижан Луиса Энрике это победа стала 12-й в финалах клубных турниров. Испанец выиграл все финалы на клубном уровне, в которых участвовал в качестве тренера.