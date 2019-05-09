Джермэйн Дженас: "Происходит что-то странное. Покеттино в слезах"

Экс-полузащитник "Тоттенхэма" Джермэйн Дженас после победы бывшей команды над "Аяксом" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:2) отметил, что во втором тайме "шпоры" сделали все для победы. Английский коллектив отыгрался с 0:2 и вышел в финал.

- "Аякс" играл очень хорошо, но во втором тайме "Тоттенхэм" отдал все, - цитирует BBC Дженаса. - На поле вышла совершенно другая команда. Великолепная ночь для клуба. Мы уже говорили, что происходит что-то странное. Покеттино в слезах.