Джермэйн Дженас: "Это лучший день в истории "Тоттенхэма"

Экс-полузащитник "Тоттенхэма" Джермэйн Дженас признался, что его переполняли эмоции после победы бывшей команды над "Аяксом" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:2). Английский коллектив отыгрался с 0:2 и вышел в финал.

- Невероятный крик, а потом я задохнулся и потерял голос, - цитирует BBC Дженаса. - Это были настоящие эмоции. Не верил и был шокирован. Это лучшая ночь в истории клуба. Этот последний месяц в Лиге чемпионов и премьер-лиге был невероятным.

"Ливерпуль" играл в финале много раз. Для "шпор" же это будет впервые, и если они смогут победить, то отправятся в совершенно другую стратосферу.