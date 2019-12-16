Дженнаро Гаттузо: «Мы встретимся с «Барселоной» без страха»

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо подвел итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, где итальянский клуб встретится с «Барселоной».

— Отличная команда, отличный вызов, две захватывающие встречи, — цитирует Гаттузо официальный сайт УЕФА. — Мы встретимся с «Барселоной» без страха.

Первые матчи 1/8 финала пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля. Ответные — 10, 11, 17 и 18 марта.

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