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Дженнаро Гаттузо: «Мы встретимся с «Барселоной» без страха»

14:47
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Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо подвел итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, где итальянский клуб встретится с «Барселоной».

— Отличная команда, отличный вызов, две захватывающие встречи, — цитирует Гаттузо официальный сайт УЕФА. — Мы встретимся с «Барселоной» без страха.

Первые матчи 1/8 финала пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля. Ответные — 10, 11, 17 и 18 марта.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Жеребьевка 1/8 финала




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