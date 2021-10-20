Нападающий «Интера» Эдин Джеко после победы над «Шерифом» (3:1) в Лиге чемпионов признался, что миланская команда находится на правильном пути.

«Порой сложные голы даются мне легче обычных. Самым главным сегодня было забивать. Жаль, что пропустили в ответ, — вся команда должна и успешно защищаться, и успешно атаковать. Нам всем вместе нужно совершенствоваться, но мы — на правильном пути.

Сегодня создали множество моментов. Так же было и против «Реала» — даже не знаю, почему мы в тот раз не смогли ему забить", — цитирует пресс-служба УЕФА Джеко.