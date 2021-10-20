«Мы — на правильном пути». Джеко доволен победой над «Шерифом»
03:55
Нападающий «Интера» Эдин Джеко после победы над «Шерифом» (3:1) в Лиге чемпионов признался, что миланская команда находится на правильном пути.
«Порой сложные голы даются мне легче обычных. Самым главным сегодня было забивать. Жаль, что пропустили в ответ, — вся команда должна и успешно защищаться, и успешно атаковать. Нам всем вместе нужно совершенствоваться, но мы — на правильном пути.
Сегодня создали множество моментов. Так же было и против «Реала» — даже не знаю, почему мы в тот раз не смогли ему забить", — цитирует пресс-служба УЕФА Джеко.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032719--inter-vs-sheriff/
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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры
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