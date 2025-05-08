Доннарумма: «После ухода Мбаппе «ПСЖ» стал больше командой»

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма после выхода в финал Лиги чемпионов отметил, как изменилась команда с уходом нападающего Килиана Мбаппе.

«Наш менталитет изменился, теперь мы больше команда. Нам не хватает Килиана, он один из лучших игроков в мире и отличный друг. Коллектив в «ПСЖ» стал очень сплоченным, нам очень хорошо вместе. Мы выиграли так Евро, это имеет значение для всех команд», — приводит на своей странице в соцсети X журналист Eurosport Мишель-Палудан Гийом слова Доннаруммы.

Мбаппе прошлым летом на правах свободного агента перешел в «Реал». Мадридская команда проиграла «Арсеналу» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«ПСЖ» в финале Лиги чемпионов-2025 встретится с «Интером». Матч пройдет в Мюнхене 31 мая.