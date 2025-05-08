Футбол
Лига чемпионов
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига чемпионов

8 мая, 03:24

Доннарумма: «После ухода Мбаппе «ПСЖ» стал больше командой»

Евгений Козинов
Корреспондент
Джанлуиджи Доннарумма.
Фото Reuters

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма после выхода в финал Лиги чемпионов отметил, как изменилась команда с уходом нападающего Килиана Мбаппе.

«Наш менталитет изменился, теперь мы больше команда. Нам не хватает Килиана, он один из лучших игроков в мире и отличный друг. Коллектив в «ПСЖ» стал очень сплоченным, нам очень хорошо вместе. Мы выиграли так Евро, это имеет значение для всех команд», — приводит на своей странице в соцсети X журналист Eurosport Мишель-Палудан Гийом слова Доннаруммы.

Мбаппе прошлым летом на правах свободного агента перешел в «Реал». Мадридская команда проиграла «Арсеналу» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«ПСЖ» в финале Лиги чемпионов-2025 встретится с «Интером». Матч пройдет в Мюнхене 31 мая.

Защитник &laquo;ПСЖ&raquo; Ашраф Хакими забивает гол в&nbsp;ворота &laquo;Арсенала&raquo;.«ПСЖ» не оставил шансов «Арсеналу». Доннарумма творил чудеса, а Энрике выбрал идеальный план
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Джанлуиджи Доннарумма
Килиан Мбаппе
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Читайте также
Пушков раскрыл причину побега Умерова c Украины
В РФС устали от скандалов, динамовцы — от поражений.. Пять возможных причин, почему Карпин решил уйти из «Динамо»
Малкин и Мурашов принесли «Питтсбургу» победу над «Нэшвиллом»
В СБ ООН одобрили резолюцию в поддержку мирного плана США по Газе
Дважды осужденный за допинг лыжник Веэрпалу стал сервисменом украинских биатлонистов
Постпред Великобритании запросил проведение заседания по ситуации на Украине
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал 2025: «ПСЖ» — с первым кубком чемпионов
Митрофанов: «То, что Сафонов не играл в финале Лиги чемпионов, не умаляет его заслуг»
Два блогера 27 часов прятались в туалете стадиона. И бесплатно попали на финал ЛЧ!
Блогеры просидели 27 часов в туалете «Альянц Арены», чтобы бесплатно попасть на финал Лиги чемпионов
Сафонов прилетел в Москву с кубком Лиги чемпионов
Димарко извинился перед фанатами «Интера» за поражение в финале Лиги чемпионов
Сафонов рассказал о праздновании победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов в Париже
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Kimi_

    С.Э желтогазетенка. Постоянно в заголовке броские слова, но они не соответствуют сказанному.

    08.05.2025

  • андрей андреев

    так не хватает или без него лучше? Джиджи, ты уж определись, не надо этого гейропейского лицемерия.

    08.05.2025

  • hant64

    Мбаппе успешно уже разваливает Реал:grin: И результаты видны.

    08.05.2025

  • Андрей Коняхин

    Мбаппе токсичный нигер!

    08.05.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    «Наш менталитет изменился, теперь мы больше команда. Нам не хватает Килиана, он один из лучших игроков в мире и отличный друг. Коллектив в «ПСЖ» стал очень сплоченным, нам очень хорошо вместе. Мы выиграли так Евро, это имеет значение для всех команд»,

    08.05.2025

  • vladmad_75

    Я не знаю, что именно говорил Доннарумма, но автору стоило бы перечитать учебник по русскому языку. Очередная жертва ЕГЭ.

    08.05.2025

  • Maxzet7717

    Где берут этих авторов?))

    08.05.2025

  • analytica

    Доннарумма гениальный вратарь, но плохо понимает футбол в целом. Если бы там по-прежнему был Киллиан, команда играла бы в атаке на него, и не было бы такого разнообразия атакующих действий. Сейчас ПСЖ силен именно как команда, причем играющая в тотальный футбол, на который Мбаппе в принципе не способен.

    08.05.2025

  • Педявичюс

    Зачем в заголовке запятая?

    08.05.2025

  • rustov

    Уважаемый автор, Доннарумма этого не говорил: «После ухода Мбаппе, «ПСЖ» стал больше командой». Вы умеете отличать прямую речь от непрямой?

    08.05.2025

  • h r

    Прогнoзы футбольных матчей info-stavki.ru

    08.05.2025

  • Павел Леонидович

    реально! клоун много на себя тянул, а толку ноль

    08.05.2025

  • ValeraK

    Это с приходом Сафонова =)

    08.05.2025

  • bvp

    Скинули якорёк.

    08.05.2025

  • lenin.vowa2018

    Поучительный факт, ПСЖ даже близко не был в финале ЛЧ с неймаром, Месси и мбаппе, а оставшись без звезд может его выиграть!

    08.05.2025

  • Сон Морфей

    Заголовок не соответствует статье. Это норма?

    08.05.2025

  • kolos249

    Это верно, как только избавились от негра-эгоиста, так "ПСЖ" заиграл успешнее. А негр стал балластом для "Реала".

    08.05.2025

  • NF

    "СЭ", хоть не позорьтесь и не искажайте выложенное самими. Доннарумма сказал иначе, чем в заголовке...

    08.05.2025

    • Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи: «Сегодня игроки, тренеры и болельщики создали великую историю «Пари Сен-Жермен»

    Энрике: «За два матча мы забили больше голов, чем «Арсенал», а это самое важное в футболе»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости