Джанлуиджи Буффон – о матче с "МЮ": "Не считаю "ПСЖ" фаворитом"

Голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от первого матча в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед"​, сообщает Goal. Встреча с "красными дьяволами" пройдет 12 февраля на стадионе "Олд Траффорд".

– Нам нужно стать лучше в психологическом плане. Во вторник нас ждет очень важная игра. Команде нужно показать отличный футбол. Матч с "Манчестер Юнайтед" будет напряженным. Нам нужно подойти к встрече с другим отношением и сыграть сильнее, чем обычно. Не считаю "ПСЖ" фаворитом. Шансы обеих команд равны, – цитирует Буффона Goal.

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