Джан Пьеро Гасперини: «Я не мог расслабиться вплоть до третьего гола «Шахтеру»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Шахтера» (3:0).

— Я не мог расслабиться вплоть до третьего гола, — цитирует Гасперини официальный сайт УЕФА. — Да, было сложно, но порой тебе не уйти от судьбы. Возможно, это она и была.

Мы счастливы сотворить это достижение для города Бергамо, для наших болельщиков и для всего итальянского футбола. Мы сделали это — показали, что наш стиль игры может приносить успех в Европе.

Мы не переставали верить, поскольку у нас был шанс навсегда войти в историю. А такими шансами надо пользоваться. И мы сделали это, в лучшем варианте из всех возможных.

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