Джан Пьеро Гасперини считает «Валенсию» опасным соперником

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от матча с «Валенсией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

— Лига чемпионов всегда дарит особые эмоции, и нам надо показать свой лучший футбол, — цитирует тренера официальный сайт УЕФА. — Сейчас у нас есть все для того, чтобы выдать отличный матч. Надо сохранять положительный настрой и не поддаваться эйфории. Не забывайте, что «Валенсия» обыграла в гостях «Аякс» и «Челси». Это действительно опасный соперник, но мы должны концентрироваться на своей игре. Больных и травмированных у нас нет, и все с нетерпением ждут начала битвы.

Матч «Аталанта» — «Валенсия» начнется в 23.00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.