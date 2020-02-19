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Джан Пьеро Гасперини считает «Валенсию» опасным соперником

08:49
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от матча с «Валенсией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

— Лига чемпионов всегда дарит особые эмоции, и нам надо показать свой лучший футбол, — цитирует тренера официальный сайт УЕФА. — Сейчас у нас есть все для того, чтобы выдать отличный матч. Надо сохранять положительный настрой и не поддаваться эйфории. Не забывайте, что «Валенсия» обыграла в гостях «Аякс» и «Челси». Это действительно опасный соперник, но мы должны концентрироваться на своей игре. Больных и травмированных у нас нет, и все с нетерпением ждут начала битвы.

Матч «Аталанта» — «Валенсия» начнется в 23.00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.

Аталанта — Валенсия

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027124--atalanta-vs-valencia/?iv=true

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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