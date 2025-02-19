Гасперини: «Лукман — один из худших исполнителей пенальти»

Главный тренер «Аталанты» Джан-Пьеро Гасперини после поражения от «Брюгге» (1:3) в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов раскритиковал форварда Адемолу Лукмана. Форвард не реализовал пенальти на 61-й минуте.

«Адемола Лукман — один из худших исполнителей пенальти, которых я когда-либо видел. Он хотел пробить пенальти, так как забил перед этим гол. Он взял мяч, несмотря на то что Ретеги и Де Кетелеаре были готовы исполнить одиннадцатиметровый... Мне не понравилось, что сделал Лукман», — приводит слова Гасперини на своей странице в социальной сети журналист Фабрицио Романо.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 21 февраля.