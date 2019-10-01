Джан Пьеро Гасперини: «Нам будет сложно пережить такое поражение»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился эмоциями после второго подряд поражения в групповом турнире Лиги чемпионов. Итальянский клуб дома проиграл «Шахтеру» (1:2). Ранее бергамаски были разгромлены загребским «Динамо» (0:4).

— Мы получаем результаты, которых не заслуживаем, — цитирует Гасперини Football Italia. — Это был матч против команды, которая привыкла играть в Лиге чемпионов. Мы только адаптируемся к этому турниру, но несмотря на это, поражение от «Шахтера» причиняет нам большую боль. Его будет сложно пережить, ведь мы пропустили на последних секундах. Мне жалко своих игроков.

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