Гасперини: «Аталанта» заслуженно вылетела из Лиги чемпионов»

Главный тренер «Аталанты» Джан-Пьеро Гасперини прокомментировал поражение от «Брюгге» (1:3) в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«Мы заслуженно вылетаем, давайте отдадим должное «Брюгге». Это были два странных матча. Лига чемпионов — это турнир эпизодов. Сегодня мы пропустили быстрый гол, и соперник воспользовался ситуацией сполна. 0:3 к перерыву — это было несправедливо. Должно было быть 2:1. Было много разных неожиданных ситуаций. В течение 180 минут у нас была масса моментов, особенно во вторых таймах. Нереализованный пенальти подорвал наш энтузиазм. Со спортивной точки зрения мы были хороши и двигались динамично», — цитирует пресс-служба УЕФА Гасперини.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 21 февраля.