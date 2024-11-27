Гасперини: «Аталанта» подошла к игре с «Янг Бойз» очень серьезно»

Главный тренер «Аталанты» Джан-Пьеро Гасперини прокомментировал победу над «Янг Бойз» (6:1) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

«Мы подошли к этому матчу с большой ответственностью. «Интеру» пришлось здесь непросто, и мы не могли чувствовать себя спокойно, потому что впереди матчи против «Реала» и «Барселоны». Все могло решиться в последнем туре против «Штурма», если бы нам сегодня не удалось победить. Поэтому мы подошли к этой игре очень серьезно», — цитирует пресс-служба УЕФА Гасперини.

«Аталанта» набрала 11 очков и поднялась на 4-е место в таблице. «Янг Бойз» потерпел пятое поражение кряду и идет на последней строчке.