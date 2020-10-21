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Джан Пьеро Гасперини: «Каждая игра в Лиге чемпионов важна, начиная с самой первой»

07:52
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Мидтьюллана». Встреча пройдет 21 октября и начнется в 22:00 мск.

— Мы должны играть так, как мы умеем, и с тем же настроем, к которому мы привыкли, — приводит слова Гасперини официальный сайт УЕФА. — Каждая игра в Лиге чемпионов важна, начиная с самой первой. Мы должны начать игру, не оглядываясь на прошлые матчи. Сейчас надо сконцентрироваться на Лиге чемпионов.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур




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