Джан Пьеро Гасперини: «Каждая игра в Лиге чемпионов важна, начиная с самой первой»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Мидтьюллана». Встреча пройдет 21 октября и начнется в 22:00 мск.

— Мы должны играть так, как мы умеем, и с тем же настроем, к которому мы привыкли, — приводит слова Гасперини официальный сайт УЕФА. — Каждая игра в Лиге чемпионов важна, начиная с самой первой. Мы должны начать игру, не оглядываясь на прошлые матчи. Сейчас надо сконцентрироваться на Лиге чемпионов.