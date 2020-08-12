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Джан Пьеро Гасперини: «Аталанта» показала, что можно преуспеть в Лиге чемпионов, не обладая богатым еврокубковым опытом»

06:09
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «ПСЖ». Встреча пройдет 12 августа и начнется в 22:00 мск.

— Необходимо сделать все возможное, чтобы достойно представить наш регион, — приводит слова Гасперини официальный сайт УЕФА. — Как я уже не раз говорил, всегда можно подарить людям улыбку.

Учитывая нашу историю, я бы предпочел разыграть путевку в полуфинал по сумме двух встреч. Мы с «ПСЖ» ранее никогда не встречались и знакомы с соперником лишь по видеозаписям и прямым трансляциям. Но прежде в этой Лиге чемпионов мы всегда проводили лучше вторую игру — и с загребским «Динамо», и с «Шахтером», и с «Манчестер Сити».

Мы показали, что можно преуспеть в Лиге чемпионов, даже не обладая богатым еврокубковым опытом. Огромное значение имеют воля к победе, мотивация и самоотдача. И это всегда по душе любителям футбола. На нас лежит большая ответственность, и мы не имеем права разочаровать своих поклонников. Я говорю не о результате, а о том, что мы обязаны сыграть в свою силу, придерживаясь собственных ценностей.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми




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