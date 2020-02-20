Джан Пьеро Гасперини: «Аталанта» могла забить больше"

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над «Валенсией» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 4:1. Ответная 1игра пройдет 11 марта на «Месталье».

— Это выдающийся результат. Мы сыграли хорошо, могли забить больше. Конечно, преимущество в три мяча — это очень хорошо, — цитирует официальный сайт УЕФА Гасперини. — Нам нужно было быть осторожнее в последние минуты, их гола можно было избежать.

Я хочу, чтобы мы забили на «Месталье», не хочу, чтобы были проблемы. Сейчас же время праздновать.