Распадори: «Я хорошо освоился в «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Джакомо Распадори после победы над «Айнтрахтом» (5:1) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов отметил, что хорошо освоился в новой команде.

«Я хорошо освоился. Мне очень нравятся мои новые товарищи по команде, люди, которые работают в «Атлетико». Болельщики просто невероятные. Мы отлично сыграли в последних трех матчах, но теперь надо восстановиться и продолжать в том же духе», — цитирует пресс-служба УЕФА Распадори.

«Атлетико» с тремя очками занимает 8-е место в турнирной таблице. «Айнтрахт» идет на 13-й строчке — 3 очка.

В 3-м туре «Атлетико» встретится с «Арсеналом» (21 октября), «Айнтрахт» сыграет с «Ливерпулем» (22 октября).