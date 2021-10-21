Дзаппакоста разочарован поражением «Аталанты» от «Манчестер Юнайтед»
07:48
Защитник «Аталанты» Давиде Дзаппакоста прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (2:3) в матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.
«Мы очень расстроены. Такое ощущение, будто сами отдали победу. В играх против таких команд, как «МЮ», нужно удерживать высокий темп», — приводит официальный сайт УЕФА слова Дзаппакосты.
«Аталанта» занимает второе место в группе F с 4 очками в 3 матчах, «Манчестер Юнайтед» идет на первой строчке с 6 очками в 3 играх.
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032650--man-united-vs-atalanta/
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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры
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