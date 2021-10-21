Дзаппакоста разочарован поражением «Аталанты» от «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Аталанты» Давиде Дзаппакоста прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (2:3) в матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Мы очень расстроены. Такое ощущение, будто сами отдали победу. В играх против таких команд, как «МЮ», нужно удерживать высокий темп», — приводит официальный сайт УЕФА слова Дзаппакосты.

«Аталанта» занимает второе место в группе F с 4 очками в 3 матчах, «Манчестер Юнайтед» идет на первой строчке с 6 очками в 3 играх.