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Сегодня, 03:34

«2:0 — это несправедливый результат». Дюмфрис — о поражении от «Ливерпуля»

Дюмфрис прокомментировал поражение «Интера» от «Ливерпуля»
Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник «Интера» Дензел Дюмфрис после поражения от «Ливерпуля» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что его команда хорошо сыграла. Также он верит, что нерадзурри смогут отыграться в ответной встрече.

«Считаю, мы хорошо сыграли. Мы достойно сопротивлялись, не допускали разрывов между линиями, им было сложно играть под давлением. В конечном счете мы позволили им забить, но 2:0 — это несправедливый результат.

Конечно, можно вернуться в игру на «Энфилде», каждый матч уникален. Это будет нелегко, но я верю в наши способности. Мы поедем туда сражаться и побеждать", — цитирует пресс-служба УЕФА Дюмфриса.

Ответный матч состоится в Англии 8 марта. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала
16 февр, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
0:2
Ливерпуль
Голы
Роберту Фирмину, 75 (0:1), Салах, 83 (0:2)
Интер
Ханданович Дюмфрис (Раноккиа, 87 ) де Врей (Дармиан, 87 ) Шкриньяр Бастони (Димарко, 90+1 ) Хакан Чалханоглу Видаль (Гальярдини, 87 ) Брозович Джеко Мартинес (Санчес, 70 ) Перишич
Ливерпуль
Алиссон ван Дейк Конате Робертсон Александр-Арнолд Фабинью (Кейта, 59) Тиагу Алькантара (Милнер, 86) Мане (Хендерсон, 59) Салах Диогу Жота (Роберту Фирмину, 46) Эллиотт (Диас, 59)
Судьи
Марчиняк (Польша)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033898--inter-vs-liverpool/
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