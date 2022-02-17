Защитник «Интера» Дензел Дюмфрис после поражения от «Ливерпуля» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что его команда хорошо сыграла. Также он верит, что нерадзурри смогут отыграться в ответной встрече.

«Считаю, мы хорошо сыграли. Мы достойно сопротивлялись, не допускали разрывов между линиями, им было сложно играть под давлением. В конечном счете мы позволили им забить, но 2:0 — это несправедливый результат.

Конечно, можно вернуться в игру на «Энфилде», каждый матч уникален. Это будет нелегко, но я верю в наши способности. Мы поедем туда сражаться и побеждать", — цитирует пресс-служба УЕФА Дюмфриса.

Ответный матч состоится в Англии 8 марта. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.