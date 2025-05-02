Футбол
2 мая, 12:37

Дюмфрис признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Алина Савинова

Защитник «Интера» Дензел Дюмфрис назван лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов, сообщается на сайте УЕФА.

В среду, 30 апреля, итальянский клуб сыграл вничью с «Барселоной» (3:3) в первом полуфинальном матче. 29-летний защитник оформил дубль и отдал результативную передачу в этой игре. Дюмфрис стал первым игроком в истории «Интера» с двумя забитыми мячами в полуфинале турнира.

Также на награду претендовал полузащитник «ПСЖ» Витинья, который принял участие в победном матче против «Арсенала» (1:0), не отметившись результативными действиями.

Ответные полуфинальные встречи в Лиге чемпионов пройдут 6-7 мая.

