Дюмфрис признан лучшим игроком матча «Барселона» — «Интер»

Защитник «Интера» Дензел Дюмфрис признан лучшим игроком первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (3:3). 29-летний голландец отметился голевой передачей, двумя голами и двумя отборами.

«Он был надежен в обороне и очень решителен в атаке. Он отдал отличную голевую передачу и сам забил два великолепных гола — великое достижение в таком турнире. Его выносливость и скорость создали много проблем для «Барселоны», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

Ответный матч пройдет через неделю, 8 мая. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.