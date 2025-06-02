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2 июня 2025, 14:00

Двух болельщиков «Спартака» задержали и оштрафовали в Мюнхене перед финалом ЛЧ за попытку пройти на матч без билетов

Игорь Рабинер
Обозреватель

Два болельщика «Спартака» из подмосковного Зеленограда были задержаны и оштрафованы немецкой полицией в день финала Лиги чемпионов за попытку пройти на игру «ПСЖ» — «Интер» (5:0) без билетов.

Четверо россиян, у которых было два билета, смогли пройти два первых кордона, передавая телефоны с билетами друг другу под забором, но на третьем не получилось: их задержали при попытке пролезть под турникетом. Двое остальных благополучно попали на «Альянц Арену».

Обоих задержанных оштрафовали (почему-то на разные суммы — 400 и 200 евро соответственно) и отпустили после матча. Один из них мог выйти и в конце первого тайма, но предпочел посмотреть финал на своем смартфоне, сидя в отделении на территории стадиона в тридцати метрах от трибун. По словам болельщиков, полицейские вели себя по отношению к ним вежливо, шутили и при первой же просьбе принесли питьевую воду.

— Самое смешное, что я закрыл свой гештальт — побывать на «Альянц Арене» на финале Лиги чемпионов (отделение полиции находится на цокольном этаже стадиона), но, как говорится, есть нюанс, — рассказал один из болельщиков. — Полицейские тоже посмеялись над этим фактом. В отделении шел матч по телевизору и один из копов был в футболке «ПСЖ» и с кобурой на поясе. Они спрашивали, за кого болею я в финале и за какой клуб вообще. Много смеялись, особенно над фактом, что мы купили скриншот билета в каком-то Telegram-канале — по нашей легенде. Один из следователей был очень удивлен, что мы приехали специально на матч из России, более того, несколько раз «выразил респект» и спросил, нравится ли нам Мюнхен.

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