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«Две игры с «РБ Лейпциг» будут очень важными, он фаворит нашей группы». Дзюба подвел итоги матча с «Бенфикой»

15:01
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победного матча 2-го тура Лиги чемпионов с «Бенфикой» (3:1) отметил, что борьба в группе G только начинается.

— Матч с «Бенфикой» нельзя назвать нашей лучшей игрой, но очень важной точно, — рассказал в видеоинтервью официальному сайту УЕФА Дзюба. — В конце нас поддавили, но при 0:3 мы начали удерживать счет. УЕФА признала меня лучшим игроком? Лучшими были вся команда, стадион и трибуны, поддержка нас в 10 часов вечера дорогого стоит. Но в УЕФА понимают в футболе.

Четыре очка это хорошо, потому что «Лион» победил в Лепциге, для нас две игры с немцами будут важными, потому что они — фавориты нашей группы.

Зенит — Бенфика

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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