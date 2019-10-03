«Две игры с «РБ Лейпциг» будут очень важными, он фаворит нашей группы». Дзюба подвел итоги матча с «Бенфикой»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победного матча 2-го тура Лиги чемпионов с «Бенфикой» (3:1) отметил, что борьба в группе G только начинается.

— Матч с «Бенфикой» нельзя назвать нашей лучшей игрой, но очень важной точно, — рассказал в видеоинтервью официальному сайту УЕФА Дзюба. — В конце нас поддавили, но при 0:3 мы начали удерживать счет. УЕФА признала меня лучшим игроком? Лучшими были вся команда, стадион и трибуны, поддержка нас в 10 часов вечера дорогого стоит. Но в УЕФА понимают в футболе.

Четыре очка это хорошо, потому что «Лион» победил в Лепциге, для нас две игры с немцами будут важными, потому что они — фавориты нашей группы.

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