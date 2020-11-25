Два защитника «Манчестер Юнайтед» получили травмы в матче с «Истанбулом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал о потерях после матча 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Истанбула» (4:1).

— У Виктора Линделефа проблемы со спиной, у Аарона Ван-Биссаки — повреждение лодыжки, — приводит Mirror слова Сульшера. — Надеюсь, они смогут восстановиться к выходным и сыграть в чемпионате, но мы не уверены в этом.

Следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведет в воскресенье против «Саутгемптона» в рамках 10-го тура АПЛ. Начало встречи — в 17.00 (мск).