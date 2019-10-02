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Два неприятных юбилея «Локомотива»

00:57
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В матче второго тура группового турнира против «Атлетико» железнодорожники отметили два юбилея. Поражение от мадридцев стало для команды Юрия Семина 20-м в 34 играх Лиги чемпионов. По числу неудач красно-зеленые занимают третье место среди российских клубов, лидируя при этом по проценту проигранных матчей (62,50%).

Результаты российских клубов в Лиге чемпионов

Клуб

И

В

Н

П

М

О

% поражений

Спартак

80

22

18

40

99-145

84

50,00

ЦСКА

78

18

18

42

82-131

72

53,85

Зенит

43

15

11

17

48-55

56

39,53

Локомотив

34

9

5

20

32-50

32

62,50

Рубин

12

2

6

4

6-11

12

33,33

Ростов

6

1

2

3

6-12

5

50,00

Ганец Томас Партей, установивший окончательный счет в матче, оказался автором 50-го гола, пропущенного «Локо» в Лиге чемпионов. 15 мячей влетели в ворота Гильерме, девять пропустил Руслан Нигматуллин, 26 — Сергей Овчинников. (Кирилл Бурдаков)

Вратари «Локомотива» в Лиге чемпионов

Вратарь

Сезоны

Матчи

Голы

Ср.

Руслан Нигматуллин

2001/02

6

9

1,50

Сергей Овчинников

2002/03, 2003/04

20

26

1,30

Гильерме

2018/19, 2019/20

8

15

1,88

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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