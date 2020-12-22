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Допинг

Два игрока «Зальцбурга» сдали положительные допинг-пробы перед матчем с «Локомотивом»

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Полузащитник «Зальбурга» Мохамед Камара и форвард команды Секу Койта сдали положительные допинг-тесты в ноябре, сообщает клубная пресс-служба.

Оба футболиста принимали участие в матчах сборной Мали в квалификации Кубка африканских наций против Намибии. По словам игроков, именно там они принимали некие «таблетки от высотной болезни». Вероятно, это и стало причиной появления инородных тел в организме.

Примечательно, что оба футболиста принимали участие в матче 5-го тура Лиги чемпионов против «Локомотива» (3:1). На данный момент никакой информации о возможных санкциях к игрокам или к клубу нет.

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