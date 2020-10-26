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Два игрока киевского «Динамо» заразились коронавирусом перед матчем Лиги чемпионов

16:22

Два футболиста киевского «Динамо» перед матчем 2-го тура Лиги чемпионов против «Ференцвароша» сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.

Заболевание выявлено у Георгия Бущана и Виталия Миколенко. Также коронавирус выявлен у тренера по физподготовке Виталия Кулыбы. Отмечается, что все трое чувствуют себя нормально и находятся на самоизоляции.

Матч «Ференцварош» — «Динамо» состоится 28 октябр, начало — в 23.00 по московскому времени.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




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